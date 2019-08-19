Кампала, , 18:25 — REGNUM

Не менее 19 человек погибли в результате взрыва бензовоза на западе Уганды, 19 августа передает агентство Reuters.

Бензовоз взорвался после столкновения с тремя машинами 18 августа на шоссе между Кампалой и Касесе. Для опознания некоторых жертв взрыва необходим анализ ДНК.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Танзании в городе Морогоро жертвами взрыва бензовоза стали 95 человек.

Читайте также: Премьер-министр Танзании создал комиссию по расследованию взрыва бензовоза