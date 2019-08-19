Симферополь, , 17:51 — REGNUM

Сотрудники полиции задержали ещё двоих сотрудников департамента муниципального контроля администрации Ялты за вымогательство взятки в размере 220 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«В рамках ранее возбужденного уголовного дела задержаны двое служащих департамента муниципального контроля администрации города, которые подозреваются в получении денежного вознаграждения. В частности, полицейские задокументировали факт вымогательства взятки в размере 220 тыс руб от собственника торгового объекта, расположенного в ялтинском посёлке Форос», — уточнили в МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудника управления земельного и градостроительного контроля, который получил взятку в 400 тысяч рублей. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом: Чиновнику мэрии Ялты грозит до 12 лет колонии за взятку в 400 тысяч рублей