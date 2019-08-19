Симферополь, 19 августа 2019, 17:51 — REGNUM
Сотрудники полиции задержали ещё двоих сотрудников департамента муниципального контроля администрации Ялты за вымогательство взятки в размере 220 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудника управления земельного и градостроительного контроля, который получил взятку в 400 тысяч рублей. Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.
Об этом: Чиновнику мэрии Ялты грозит до 12 лет колонии за взятку в 400 тысяч рублей