Севастополь, 19 августа 2019, 17:40 — REGNUM
В Севастополе неисправный мусоровоз КамАЗ спровоцировал массовое ДТП, повредив 15 автомобилей. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Центра обеспечения мер гражданской защиты.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на трассе «Таврида» в Крыму столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Об этом: На крымской «Тавриде» в массовой аварии пострадали пять человек