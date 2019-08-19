Севастополь, , 17:40 — REGNUM

В Севастополе неисправный мусоровоз КамАЗ спровоцировал массовое ДТП, повредив 15 автомобилей. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе Центра обеспечения мер гражданской защиты.

«ДТП произошло в районе Молочной балки на улице Шабалина. По предварительным данным у мусоровоза отказали тормоза и он скатился вниз с горки, повредив другие автомобили и газовую трубу за пределами проезжей части. Из людей никто не пострадал», — сообщили в пресс-службе организации.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа на трассе «Таврида» в Крыму столкнулись четыре автомобиля, в результате чего пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.

Об этом: На крымской «Тавриде» в массовой аварии пострадали пять человек