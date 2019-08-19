Чебоксары, , 17:16 — REGNUM

В Чувашии врачам удалось спасти ребёнка, который проглотил магнитные шарики из игрушки-конструктора (неокуб). Всего было извлечено 30 шариков, сообщили ИА REGNUM в минздраве республики.

Двухлетний ребёнок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу. В ходе оперативного вмешательства из его брюшной полости врачи извлекли 30 магнитных шариков. В министерстве отмечают, что маленький пациент сейчас чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Врачи напоминают, что магнитные головоломки опасны. Уже зафиксировано много случаев, когда дети глотали шарики, а потом попадали на операционный стол. Их опасность в том, что они не выводятся естественным путём, как остальные инородные предметы, а соединяются между собой.

Главный врач больницы, главный внештатный специалист детский хирург Чувашии Анатолий Павлов поясняет, что шарики соединяются в брюшной полости, сила сдавливания вызывает ишемию и нарушение кровообращения, в результате образуются дырки в стенках желудка, тонкой и толстой кишке. Из-за попадания содержимого кишечника в брюшную полость возникает перитонит. Если оперативно не оказать медицинскую помощь, то ребёнок может умереть. Если ребёнок съел не сразу все шарики, то они будут притягиваться друг к другу уже сквозь стенки кишечника, который может просто разорваться.