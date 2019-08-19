Хельсинки, , 17:13 — REGNUM

В Финляндии двое эстонцев подозреваются в отмывании преступно нажитых средств в размере 130−140 млн евро, сообщает новостное агентство LETA.

За всю историю Финляндии — это крупнейший инцидент, связанный с отмыванием денег. Окружной суд финской столицы уже предоставил подозрения. Также, по имеющейся информации центральной уголовной полиции Финляндии, за ними может стоять организованная преступная группировка из России.

Сообщается, что расследование велось в течение пяти лет, в ходе которого финская полиция несколько раз официально обращалась за помощью к нескольким иностранным государствам. В рамках данного дела полиция также конфисковала имущества более, чем на 9 млн евро.