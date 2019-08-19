Краснодар, 19 августа 2019, 17:12 — REGNUM
В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя — так называемого «вора в законе». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, то есть в том, что занимает высшее положение в преступной иерархии. По версии следствия, 35-летний подозреваемый является «вором в законе» с июня 2013 года.
Сейчас «авторитет» находится под арестом, в отношении него проводятся следственные действия.
По данным местных СМИ, речь идёт о Давиде Д., известном как Дато Краснодарский, «смотрящий» по Краснодару. Сам он на данный момент отбывает наказание за грабеж и оборот наркотиков.
Отметим, в феврале этого года в Белоруссии был задержан гражданин РФ, известный в криминальных кругах как «Тамаз Новороссийский».