Екатеринбург, , 17:11 — REGNUM

На Среднем Урале 231 человек госпитализирован с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит». Об этом сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала сезона в больницах лежат 297 свердловчан — у 66 из них диагноз подтвердился (в том числе у 7 детей), у остальных 231 он пока предварительный.

Ощутимо больше заразившихся клещевым иксодовым боррелиозом — госпитализировано 527 человек, и диагноз подтвержден у 380 из них, включая 54 детей.

Напомним, по состоянию на 19 августа от укусов клещей пострадали 31 тысяча 426 свердловчан. Из них почти треть подверглась нападению в Екатеринбурге.

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