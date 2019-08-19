Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 19 августа 2019, 16:16 — REGNUM
Власти Канарских островов эвакуировали 8000 человек из-за стремительно распространяющегося лесного пожара на острове Гран-Канария, 19 августа передает агентство Associated Press.
Пожар на Канарских островах начался в субботу 17 августа. За двое суток выгорело 6000 гектар лесов и полей, огонь стремительно распространяется из-за ветров и жары.
В настоящий момент с огнем на Гран-Канарии борются 1100 пожарных и военных, задействованы 14 пожарных самолетов. Эвакуированы десятки населенных пунктов, закрыты два десятка автодорог.
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