Елец, Липецкая область, , 16:13 — REGNUM

Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой области Людмила Куракова инициировала внеплановую проверку чердаков, на которые могут попасть дети и подростки. Как сообщила пресс-служба детского омбудсмена, Куракова обратилась с соответствующим предложением в органы местного самоуправления городов и органы полиции региона.

Таки меры стали ответом на трагедию в городе Ельце, где 16 августа с крыши девятиэтажного дома упал 13-летний подросток, который с друзьями занимался паркуром. Этим случаем занимаются следователи.

Куракова также призвала родителей, дети которых имеют опасные увлечения, не оставаться к ним безучастными.

«Если у подростка есть тяга к экстриму и острым ощущениям, ее можно реализовать через занятия в веревочных городках или, используя стену для скалолазания, где под присмотром инструктора, со страховкой возможно научиться всем тем же трюкам», — считает она.