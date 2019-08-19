Одесса, Украина, 19 августа 2019, 15:50 — REGNUM
Во время пожара в отеле «Токио стар» находились 28 иностранных граждан, заявил 19 августа заместитель председателя Одесского городского совета Павел Вугельман, сообщило информационное агентство «Укринформ».
Чиновник добавил, что среди пострадавших есть один гражданин Сьерра-Леоне, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии. Мужчине оперативно предоставили переводчика с французского.
Гражданину США помогли добраться до аэропорта и поменять билеты, гражданам Турции и Ирана помогли восстановить утраченные документы, а пару из Белоруссии переселили в другой отель, рассказал Вугельман.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее среди шести опознанных жертв трагедии оказалась гражданка Австралии.
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