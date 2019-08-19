Одесса, Украина, , 15:50 — REGNUM

Во время пожара в отеле «Токио стар» находились 28 иностранных граждан, заявил 19 августа заместитель председателя Одесского городского совета Павел Вугельман, сообщило информационное агентство «Укринформ».

"Среди жителей отеля «Токио Стар» находились 28 иностранных граждан. Среди них граждане Белоруссии, Турции, Вьетнама, Литвы, США, Кипра, Бельгии, Польши, Швеции, Ирана, Ирака, Франции», — рассказал он.

Чиновник добавил, что среди пострадавших есть один гражданин Сьерра-Леоне, которого госпитализировали в тяжёлом состоянии. Мужчине оперативно предоставили переводчика с французского.

Гражданину США помогли добраться до аэропорта и поменять билеты, гражданам Турции и Ирана помогли восстановить утраченные документы, а пару из Белоруссии переселили в другой отель, рассказал Вугельман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее среди шести опознанных жертв трагедии оказалась гражданка Австралии.

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