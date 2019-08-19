Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM

В Невском районе Санкт-Петербурга, на Ново-Александровской улице, вблизи станции метро «Пролетарская», по данным СМИ, днем 19 августа произошло обрушение здания. Подробности случившегося выясняются.

Факт инцидента на этой улице корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербурге. «В настоящее время сотрудники ведут разведку», — отметили в пресс-службе ГУ МЧС.

По данным СМИ, на месте обрушения под завалами может находиться несколько человек. Официально эта информация пока не подтверждена.