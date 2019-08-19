Москва, , 15:39 — REGNUM

Следователи полиции начали доследственную проверку в отношении бывшего владельца «Росгосстраха» Даниила Хачатурова, сообщает 19 августа РБК со ссылкой на запросы Главного следственного управления МВД по Москве, направленные в страховую компанию и банк «ФК Открытие».

По данным издания, следователи проверяют сделки «Росгосстраха» перед санацией банка «Открытие» на предмет вывода активов. Заявление в отношении Хачатурова подал глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года решением суда бывший вице-президент группы «Росгосстрах» Сергей Хачатуров — старший брат Даниила Хачатурова — был помещён под арест по обвинению в хищении имущества на сумму более 1 млрд рублей.

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