Коркино, Челябинская область, , 15:36 — REGNUM

Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа в посёлке Роза Челябинской области. Об этом пишет 74.ru.

По данным, которые предоставил изданию и.о. главы отдела СКР по Коркино Александр Тодоров, семья эта благополучная. Родители мальчика уехали по делам, оставили его с бабушкой. А бабушка открыла окно и вышла поговорить с соседкой. В этот момент и произошла трагедия.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик находится в больнице. У него множественные переломы.

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