Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 15:33 — REGNUM

Житель Нового Уренгоя (ЯНАО) перевёл лжесотруднику прокуратуры 240 тыс. рублей. С заявлением в полицию он обратился 17 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Мужчина пояснил, что ему на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником прокуратуры. И пояснил, что за ранее приобретённые некачественные биологические активные добавки ямальцу предусмотрена денежная компенсация. Якобы для её получения необходимо открыть банковскую ячейку, оформить страховку, перечислив деньги на указанный злоумышленником счёт. В течении нескольких дней житель Ямала переводил лжесотруднику прокуратуры деньги. Общая сумма переводов составила 240 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.