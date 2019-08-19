Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, , 15:21 — REGNUM

Житель Славянска-на-Кубани Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве двух человек и попытке расправы еще над двумя. Дело готовится к передаче в суд, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 19 августа.

По версии следствия, днём 25 августа 2018 года обвиняемый и его знакомый сдали металлолом в пункт его приема в городе Славянске-на-Кубани. На 250 рублей, которые им удалось выручить, они купили спиртное. После того, как выпивка и деньги закончились, собутыльники решили, что приемщик недоплатил им 150 рублей, и пошли выяснять отношения. В процессе беседы обвиняемый не менее 51 раза ударил приемщика металлолома кухонным ножом в область груди и шеи. Мужчина погиб. Затем приятели забрали сумку убитого — там находилось 17 тыс. рублей и видеорегистратор. Спустя несколько дней, 6 сентября, приятель обвиняемого, зная, что полиция разыскивает подозреваемых в убийстве, потребовал, чтобы собутыльник покинул его дом. Тогда обвиняемый решил избавиться от свидетеля — он нанес ему не менее 12 ударов ножом. Затем попытался убить жену приятеля и ее брата, нанес им ножевые ранения и удары молотком, но последний начал активно сопротивляться. В итоге преступник сбежал и был задержан вскоре правоохранителями.

На период следствия в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения по стражу. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.