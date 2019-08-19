Токио, , 16:04 — REGNUM

Японская полиция в понедельник, 19 августа, арестовала мужчину, который, предположительно, вылил жидкость черного цвета на занавес в одном из зданий храма Ясукуни, где поклоняются душам воинов, погибших за страну и императора. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на полицейское управление столицы.

«Мотивы, место жительства и род занятий подозреваемого пока неясны», — сказал сотрудник полиции.

На фотографии, опубликованной на сайте государственного вещателя NHK, видна белая ткань с фасада одного из главных зданий храма, испачканная жидкостью черного цвета.