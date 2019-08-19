Ульяновск, , 15:08 — REGNUM

Пятерых членов одной семьи, погибших от рук 16-летнего подростка в Ульяновской области, похоронят 20 августа в Базарносызганском районе. Местом захоронения самого подростка выбран Карсунский район, сообщила 19 августа министр семейной, демографической политики и социального благополучия региона Ольга Касимова.

По версии следствия, в селе Патрикеево подросток убил свою мать, малолетних брата и сестру, бабушку и дедушку, после чего покончил с собой. Предположительно, он страдал заболеванием психики.

Отец похоронит подростка 19 августа на кладбище в Карсунском районе. Днем позже похоронят его родных на кладбище в селе Юрловка, которое находится рядом с Патрикеево, рассказала Касимова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, отец погибшего юноши считает, что на убийство тот мог пойти из-за пристрастия к компьютерным играм. Мальчик все время играл в «стрелялки» и тратил на это деньги, рассказал он.

Читайте также: Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой

Читайте ранее в этом сюжете: Отец расправившегося со своей семьёй подростка рассказал о пристрастии сына