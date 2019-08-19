Краснодар, , 15:01 — REGNUM

Маленькую девочку, которую в кафе Белореченска Краснодарского края бросила мать, забрала домой бабушка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону 19 августа.

Следователи навестили ребёнка, привезли ей подарок и угощение. Представители следственных органов пообщались с девочкой и ее бабушкой, пообещав помощь в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, ребенка 12 августа обнаружили сотрудники одного из кафе в городе Белореченска — девочка долгое время находилась в игровой комнате, и за ней никто не приходил. Полицейские нашли в кармане у ребенка записку, в которой указывалось имя девочки, ее возраст, а также просьба найти ей новых родителей. Выяснилось, что девочку оставила в кафе ее мать — 53-летняя жительница Адыгеи.

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