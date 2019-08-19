Варшава, , 14:45 — REGNUM

Десятки спасателей, всю ночь искавшие двух спелеологов в пещере на юге Польши, вход в которую оказался затоплен дождевыми потоками, опасаются за их жизни. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на начальника спасательной службы Яна Кшиштофа.

По его словам, спасателям пока не удалось обнаружить пропавших спелеологов и можно только догадываться, где они могут быть. Специалисты продвигаются медленно, используя пиротехнику для расширения проходов в скальных породах.

Кшиштоф добавил, что после каждого взрыва необходим перерыв до трех часов для вентиляции камер пещеры.

Два спелеолога оказались в ловушке в субботу, 17 августа, когда они исследовали малоизученные камеры самой глубокой и самой длинной пещеры Велька Снезна (Большая Снежная пещера) в польских Татрах.