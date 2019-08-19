Сыктывкар, , 14:27 — REGNUM

Слив нефтепродуктов из железнодорожных цистерн на станции Воркута мог обернуться разливом топлива — прокуратура выявила нарушения в организации процесса.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Воркутинской транспортной прокуратуры, на железнодорожной сливной эстакаде базы топлива на станции Воркута в месте слива нефтепродуктов из цистерн отсутствует твердое водонепроницаемое покрытие, огражденное по периметру бортиком для обеспечения локализации и ликвидации разлива нефтеразлива.

Начальнику Воркутинского участка Сосногорского отдела Ярославской дирекции материально-технического обеспечения филиала РЖД — «Росжелдорснаб» внесено представление.