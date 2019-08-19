Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM

Задолженность по заработной плате экипажу теплохода Vostok погашена, поэтому моряки прекратили акцию протеста. Об этом сообщает пресс-служба Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

Судовладелец Blackmed Maritime Ltd. осуществил выплаты в размере 71 тыс. долларов.

«Спустя неделю работодатель рассчитался с моряками. К тому же выполнил еще одно требование команды — репатриация. После погашения долга на т/х Vostok прибыл сменный экипаж, а предыдущий — передал дела и благополучно списался», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что в июне текущего года государственный портовый контроль задержал теплоход Vostok в порту Ростова-на-Дону. Поскольку работодатель не выплачивал морякам заработную плату, они провели собрание и объявили акцию протеста. На борту находилась команда из 11 человек.

Напомним также, что на судне нет коллективного договора Международной федерации транспортников (МФТ), поэтому оставаться на его борту до полной выплаты задолженности по заработной плате было единственно правильным решением.

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