Хабаровск, , 14:10 — REGNUM

Паводковая обстановка на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области продолжает оставаться напряжённой. В этих регионах подтопленными являются 37 населенных пунктов, 75 частных жилых домов, 751 приусадебный участок, один низководный мост и 48 участков автомобильных дорог. Об этом говорилось сегодня, 19 августа, в ходе селекторного совещания, которое провёл первый заместитель главы МЧС России Александр Куприян. Подробности сообщает официальный сайт ведомства.

«В результате выпадения сильных осадков произошёл подъем уровня воды на реке Раздольная. Остаются подтопленными 12 населенных пунктов, 342 жилых дома и 1 350 приусадебных участков», — отмечают в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вторая волна паводка накрыла Дальний Восток. Гребень амурского паводка смещается из ЕАО в сторону Хабаровска.

Читайте также: Подтопленцы в Хабаровском крае не получат компенсаций, как в 2013 году