Симферополь, , 14:09 — REGNUM

За несколько дней в Джанкое зафиксировали более 60 фактов нелегальной перевозки пассажиров, при этом большинство нарушителей оказалось иностранцами. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Выявлено 66 фактов нелегальной перевозки пассажиров, из них 60 фактов, допущенных иностранными гражданами», — отметили в МВД.

Также, по словам правоохранителей, к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление предпринимательской деятельности иностранным гражданином были привлечены четверо граждан, которых впоследствии выслали из страны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов направил в правительство России предложение по ужесточению наказания за нелегальные пассажирские перевозки, предложив отнимать у нелегальных перевозчиков машины.

Об этом: В Крыму просят разрешения отнимать у нелегальных перевозчиков машины