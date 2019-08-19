Симферополь, 19 августа 2019, 14:09 — REGNUM
За несколько дней в Джанкое зафиксировали более 60 фактов нелегальной перевозки пассажиров, при этом большинство нарушителей оказалось иностранцами. Об этом ИА REGNUM 19 августа сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Также, по словам правоохранителей, к ответственности по статье 18.10 КоАП РФ за незаконное осуществление предпринимательской деятельности иностранным гражданином были привлечены четверо граждан, которых впоследствии выслали из страны.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов направил в правительство России предложение по ужесточению наказания за нелегальные пассажирские перевозки, предложив отнимать у нелегальных перевозчиков машины.
Об этом: В Крыму просят разрешения отнимать у нелегальных перевозчиков машины