Яунде, , 14:08 — REGNUM

Российские дипломаты пытаются установить контакт с пиратами, которые взяли в заложники экипаж грузового судна «Мармалайта», включая троих граждан РФ. Об этом сообщили 19 августа в посольстве РФ в Камеруне.

Дипломаты пытаются выйти на связь со злоумышленниками или выяснить новые сведения. Всего в заложниках остаются восемь человек.

«Поисками заложников в настоящее время также занимаются ВМФ Камеруна и компания-судовладелец», — сказали в дипмиссии ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа на датское судно «Мармалайта» в районе камерунского порта Дуала напали неизвестные. Пираты похитили восемь человек из команды судна. «Мармалайта» в настоящее время стоит в порту Дуалы, следует из данных онлайн-портала Marinetraffic.

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