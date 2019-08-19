Берлин, , 14:25 — REGNUM

В результате ливней, гроз и шквалистого ветра в некоторых частях Южной и Центральной Германии оказались вырваны с корнем деревья и повреждены линии электропередач, а также нарушено авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение. Об этом 19 августа передаетAssociated Press.

Отмечается, что в аэропорту Франкфурта из-за плохих погодных условий был отменен 41 рейс в воскресенье, 18 августа, а еще восемь рейсов перенаправлены.

Основной железнодорожный оператор Deutsche Bahn в понедельник, 19 августа, сообщил о задержке более десятка междугородних рейсов, в том числе в соседние страны, Швейцарию и Францию.

По предварительным данным, в результате частичного обрушения зданий, вызванных шквалистым ветром в городе Оффенбах на территории земли Гессен, получили ранения несколько человек.