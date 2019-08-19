Якутск, , 14:00 — REGNUM

Обнадёживающую информацию о стабилизации пожарной обстановки в делах Сибири и Дальнего Востока опубликовало 19 августа на своём сайте МЧС РФ по итогам селекторного совещания, которое провел первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.

По данным спасателей, обстановка с пожарами улучшается на территории Республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. Привлечённые ранее аэромобильные группировки и авиация МЧС России возвращены в пункты постоянной дислокации.

Всего на территории России по состоянию на 19 августа продолжают действовать 202 очага природных пожаров. Населённым пунктам угрозы нет. Вместе с тем, по данным МБУ «Авиалесохрана», в стране действует 146 лесных пожаров площадью 1 186 462 га, которые не будут тушить в силу экономической нецелесообразности. Шлейф дыма от них уже распространился на десятки населённых пунктов.

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