Киев, , 13:59 — REGNUM

В Донбассе солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб, еще трое получили ранения из-за неправильного обращения с оружием, сообщает так называемая операция Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 18 августа на подконтрольной Киеву части Донбасса.

«Чрезвычайное происшествие произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще три человека получили ранения средней и легкой тяжести, им была оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погибли украинские военные, ещё двое военных были серьёзно ранены. Их доставили в городскую больницу. Подрыв произошёл вблизи населённого пункта Счастье в Донецкой области.

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