Новосибирск, , 13:48 — REGNUM

На 374-м километре трассы в Карасукском районе Новосибирской области поздно вечером накануне произошло смертельное ДТП. Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МВД России, в 23:20 18 августа (время местное) водитель автомобиля Honda Step Wagon, двигаясь по дороге К-17р со стороны Новосибирска в направлении Карасука, не справился с управлением.

Машина угодила в левый по ходу движения кювет. Одна из пассажирок микроавтобуса от полученных травм скончалась в автомобиле скорой помощи. Ещё восемь человек, включая водителя, получили различные травмы.

По факту ДТП назначена доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что за семь месяцев 2019 года в результате ДТП на дорогах Новосибирска получили травмы различной степени тяжести 834 человека, еще 31 человек погиб.