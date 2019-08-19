Киев, , 13:37 — REGNUM

В Киеве на стройплощадке прогремел взрыв. Об этом сообщил 18 августа ресурс dtp.kiev.ua со ссылкой на источники в полиции.

Взрыв произошёл рано утром в ночь с 17 на 18 августа. По данным полиции, его эпицентром стала строительная площадка на улице Сергея Данченко. Злоумышленники подорвали экскаватор, участвовавший в строительстве паркинга.

По данным журналистов, территория строительства ранее принадлежала другой фирме, которая проиграла суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области в пищеблоке местной больницы взорвалась граната. Погибли два человека.

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