Новосибирск, , 13:33 — REGNUM

Десятки пациентов и несколько сотрудников областной больницы в Новосибирске сегодня, 19 августа, были эвакуированы. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области, выводить людей из медучреждения пришлось из-за возникшего в хирургическом отделении задымления.

«Предположительно, в электрощитовой произошло короткое замыкание источника бесперебойного питания без последующего горения», — уточнили в ведомстве.

Всего были эвакуированы 20 пациентов и три сотрудника. После проверки здания и дымоудаления больница начала работать в штатном режиме. Пострадавших нет. На месте работали 55 спасателей и 18 единиц техники.

В настоящее время дознаватели продолжают выясняют обстоятельства произошедшего.