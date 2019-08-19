Анкара, , 13:20 — REGNUM

Вооруженные силы Турции нанесли удар по позициям Отрядов народной самообороны, состоящих преимущественно из сирийских курдов, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в Сирии, в районе Талль-Рыфат. Представители военных утверждают, что атака была ответом на огонь со стороны «террористических группировок».

Город Талль-Рыфат находится под контролем курдских повстанцев, которых Анкара обвиняет в связях с Рабочей партией Курдистана, считающейся в Турции террористической организацией.

Вклад Отрядов народной самообороны в борьбу с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Анкара не признает.

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