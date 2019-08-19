Сана, , 13:17 — REGNUM

Йеменские мятежники-хуситы атаковали военный парад правительственных войск с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает 19 августа телеканал Al Mayadeen.

Атака произошла на юге страны, в военном лагере Мас в провинции Мариб. Отмечается, что среди военных есть погибшие и раненые, однако их число пока не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о воздушных ударах коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, по позициям хуситов в северной йеменской провинции Саада. Напомним, война в Йемене длится более четырех лет. Значительную часть страны, включая официальную столицу, контролируют повстанцы. Правительство временно находится в городе Адене.

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