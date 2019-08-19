Киев, , 13:09 — REGNUM

В селе Залесье Киевской области правоохранители задержали солдата контрактной службы, подозреваемого в убийстве человека, заявил 19 августа официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.

«18 августа в комнате общежития в селе Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий военной службы по контракту открыл стрельбу. 22-летний старший солдат совершил четыре выстрела из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского», — сказано в сообщении.

Мужчина 1990 года рождения получил ранения в грудь и ногу, и скончался в Броварской районной больнице, рассказал Лысенко.

В полиции отметили, что конфликт произошёл между двумя жильцами общежития. В ходе медицинского осмотра было установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый находился под действием амфетамина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области был задержан участник гражданского кнфликта в Донбассе, в жилище которого нашли огнестрельное оружие и патроны.

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