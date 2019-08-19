Киев, 19 августа 2019, 13:09 — REGNUM
В селе Залесье Киевской области правоохранители задержали солдата контрактной службы, подозреваемого в убийстве человека, заявил 19 августа официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.
Мужчина 1990 года рождения получил ранения в грудь и ногу, и скончался в Броварской районной больнице, рассказал Лысенко.
В полиции отметили, что конфликт произошёл между двумя жильцами общежития. В ходе медицинского осмотра было установлено, что на момент совершения преступления подозреваемый находился под действием амфетамина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области был задержан участник гражданского кнфликта в Донбассе, в жилище которого нашли огнестрельное оружие и патроны.
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