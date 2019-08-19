Анкара, , 13:04 — REGNUM

ВВС Турции нанесли удар по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, в результате чего были «нейтрализованы» пять повстанцев, об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация «Коготь» проходит в регионе Кандиль, помимо живой силы противника также здесь были уничтожены их укрытия и склады с оружием.

Напомним, операция «Коготь», направленная на борьбу с курдскими повстанцами Ирака, началась 27 мая 2019 года, ее целью является устранение влияние РПК на территории соседнего государства.

Курды также ведут активную борьбу с правительством Турции и на территории самого государства. Противостояние длится уже 35 лет, в ходе кровопролитных столкновений погибли свыше 40 тыс. человек.

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