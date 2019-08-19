Омск, , 12:58 — REGNUM

Трёхлетний мальчик Коля, которого с 13 августа «всем миром» искали двое суток в омских лесах, готовится к выписке из стационара. Об этом сообщает сайт «НГС 55» со ссылкой на руководство Большереченской ЦРБ.

Лечащие врачи говорят, что мальчик находится в отличном настроении, а его здоровью — как психическому, так и физическому — ничего не угрожает.

Напомним, Коля пропал из салона припаркованного в леса автомобиля, пока его родственники собирали ягоды неподалёку. По словам матери найденного ребёнка, её сына в больнице уже окрестили «партизаном» за умение выживать в лесу.

Оказывается, когда Коля остался один в машине, он увидел бабочку. Ему стало интересно, и он пошёл за ней в лес. В поисковой операции участвовали более тысячи человек, а нашёлся он всего в 800 метрах от лагеря поисковиков в состоянии крайнего обезвоживания. Говорят, что сразу найти мальчика не могли, потому что днём он отсыпался, так как не знал, куда идти, а ночью шёл на свет фонаря МЧС.

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