Вена, , 12:53 — REGNUM

Задержан подозреваемый в поджоге офиса Австрийской партии свободы (АПС) в городе Санкт-Пёльтен, пишет газета Kronen Zeitung.

Подозреваемый был вычислен по ожогам, полученным во время атаки на офис. Мужчина обратился за медицинской помощью в больницу, и таким образом полиция вышла на него. По данным газеты, этот человек имеет статус беженца.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 12 августа камеры зафиксировали, как четверо неизвестных забросали камнями и подожгли офис партии. Пожар был быстро потушен благодаря бдительности очевидцев. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Напомним, АПС является третьей по популярности партией в Австрии, до мая 2019 года входила в состав правительства. Она выступает против политики мультикультурализма и принятия мигрантов, поддерживая связи с французским «Национальным объединением» и итальянской «Лигой». Также между АПС и «Единой Россией» существует соглашение о пятилетнем сотрудничестве. В мае этого года партию обвинили тайных переговорах с подставными «русскими», что обернулось отставкой всего правительства.

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