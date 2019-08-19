Санкт-Петербург, , 12:46 — REGNUM

Несчастный случай с травматическим оружием произошел в Выборгском районе Санкт-Петербурга из-за нарушения правил хранения «травматики». Пострадал ребенок 2011 года рождения, который нашел пистолет «Оса» в сумке матери и случайно произвел выстрел себе в руку.

Любопытного мальчика госпитализировали поздно вечером 17 августа из дома на проспекте Энгельса с травмой пальца правой кисти в состоянии средней тяжести.

«Оружие изъято. В отношении гражданки 1972 года рождения, составлены административные протоколы. Полиция проводит проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили 19 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что женщина владеет пистолетом на законном основании.

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