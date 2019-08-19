Самара, , 12:47 — REGNUM

Крыша коттеджа на улице Лейтенанта Шмидта, 7 в Самаре загорелась из-за проблем с проводкой. Такова предварительная причина пожара в этом здании. Об этом 19 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

По словам спасателей, подобные возгорания происходят в трех случаях: из-за перегрузок электросети, старости проводки или неправильном ее монтаже.

Напомним, что пожар в частном двухэтажном доме произошел ночью с 18 на 19 августа. В доме загорелась крыша. Огонь охватил площадь 250 кв. метров.