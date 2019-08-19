Тель-Авив, Израиль, , 12:49 — REGNUM

Вооруженные силы Израиля арестовали 23 палестинцев во время ночных рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

Арестованные палестинцы обвиняются израильскими военнослужащими в участии в террористической деятельности.

Напомним, правоохранительные органы Израиля регулярно проводят задержания на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило рейды происходят ночью.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся свыше 5 тыс. 500 палестинцев, среди которых присутствуют женщины, политики, а также лица, которым не были предъявлены никакие обвинения.

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