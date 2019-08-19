Триполи, , 12:36 — REGNUM

Правительство национального согласия Ливии, расположенное в городе Триполи, сообщило об уничтожении беспилотника Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), об этом 19 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел на северо-западе страны в городе Мисрата, дрон был уничтожен системой противовоздушной обороны.

Как отмечают военные, лояльные правительству в Триполи, целью беспилотника были самолеты и инфраструктура аэропорта города.

Напомним, ситуация в Ливии остается напряженной с тех пор, как военные НАТО вторглись в страну в 2011 году, что стало причиной убийства ее лидера Муаммара Каддафи.

В настоящее время государство расколото на несколько воюющих между собой анклавов, наиболее влиятельные из которых — правительство в Триполи и вооруженные силы генерала Халифы Хафтара. Стороны ведут борьбу с начала апреля 2019 года.

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