Ульяновск, , 12:30 — REGNUM

В Ульяновске продолжают регистрировать случаи отравления. Как сообщили ИА REGNUM в минздраве региона, в больницы поступило ещё пятеро человек.

18 августа госпитализированы трое взрослых и двое детей. По данным ведомства, в областной клинический центр специализированных видов медпомощи поступили двое жителей Тереньгульского района, которые употребляли «в пищу подсолнечное масло». Врачи констатировали у них кровотечения различной локализации. Также с отравлением госпитализирована женщина, кровотечения у неё не было. Министр здравоохранения Сергей Панченко сообщил, что состояние пациентов, поступивших в больницы 18 августа, оценивается «как средней степени тяжести».

Также госпитализированы ещё двое детей, которые употребляли в пищу «подсолнечное масло в пищу после термической обработки». По словам главы минздрава, у «них отсутствуют какие — либо симптомы».

По официальным данным, в настоящее время в Ульяновской области в больницах находятся 11 человек — семеро взрослых и четверо детей. В минздраве отмечают, что все они употребляли «подсолнечное масло домашнего производства, купленного у одного и того же производителя».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа с отравлением попали в больницы семь человек — пятеро взрослых и двое детей. У них были кровотечения различной локации. Впоследствии пожилые мужчина и женщина скончались.

В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело. В качестве одной из версий рассматривается отравление кустарным подсолнечным маслом, которое содержало кумарин — вещество, на основе которого изготавливают крысиный яд. Предположительно, яд содержался в семенах подсолнечника. Обстоятельства происшествия выясняет следствие. Также выясняется количество произведенной кустарной продукции.

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