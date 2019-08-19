Воронеж, , 12:29 — REGNUM

Бывший директор муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Центр организации дорожного движения» подозревается в получении взятки, сообщила ИА REGNUM 19 августа старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская. Санкция статьи, вменяемой чиновнику, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Как считает следствие, в августе 2019 года экс-директор учреждения получил через посредника взятку в крупном размере за обеспечение участия коммерческой организации в выполнении муниципального заказа. При получении взятки он был задержан сотрудниками СК и УФСБ России.

«Сотрудниками регионального следственного управления продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — уточнил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 августа пост директора муниципального бюджетного учреждения городского округа город Воронеж «Центр организации дорожного движения» покинул Юрий Трофимов. В мэрии тогда сообщили, что он ушёл по собственному желанию. Между тем, ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщил, что увольнение было написало после интереса, проявленного силовиками к работе «ЦОДД», в частности, к контрактам на «умные светофоры».

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