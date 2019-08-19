Катайск, Курганская область, , 12:17 — REGNUM

В городе Катайске Курганской области погибла 9-летняя девочка, которая решила покататься на сцепном устройстве трактора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Трагедия произошла днём 17 августа. Во время остановки трактора МТЗ-80, который буксировал прицеп, на тягово-сцепное устройство села школьница. В момент движения девочка не удержалась на сцепном устройстве и упала под переднее левое колесо второго прицепа. От полученных травм ребёнок скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело ч. 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до четырёх лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.