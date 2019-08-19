Джакарта, , 12:15 — REGNUM

Индонезийское рыбацкое судно с 30 членами экипажа было захвачено пиратами в водах Малуку, сообщает информационный портал Detik.

Известно, что в результате инцидента погибли два человека, семи удалось сбежать, остальные остаются в заложниках.

Тем, кто спасся, помогли местные рыбаки, однако они опасаются приближаться к захваченному судну из-за того, что пираты, вероятно, вооружены.

В национальном агентстве по поиску и спасению людей заявили, что выясняют обстоятельства случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семь человек, в том числе двое детей, погибли, ещё четыре человека пропали без вести в результате пожара на борту судна у берегов центральной части Индонезии.

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