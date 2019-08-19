Целинский район, , 12:00 — REGNUM

В Ростовской области двухлетний ребёнок попал в больницу с многочисленными ушибами и более тяжёлыми травмами. В избиении мальчика следователи подозревают отчима. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 августа.

ЧП произошло в Целинском районе. По имеющимся сведениям, с 15 по 17 августа текущего года местный житель у себя дома неоднократно и со значительной силой толкал в спину двухлетнего ребёнка — сына своей сожительницы. Мальчик падал и получал удары головой и туловищем о различные предметы мебели.

«В результате противоправных действий подозреваемого мальчик получил множественные телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью опасный для жизни человека. В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили следователи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».