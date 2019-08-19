Одесса, Украина, 19 августа 2019, 12:02 — REGNUM
Опознаны тела шестерых погибших при пожаре в одесском отеле «Токио Стар», сообщил 19 августа местный ресурс «Думская».
По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, среди погибших два жителя Одесской области, двое киевлян, житель Днепропетровска и гражданка Австралии.
Напомним, пожар в отеле произошёл в ночь с 16 на 17 августа. В огне погибли девять человек, включая одного ребёнка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители задержали владельца отеля, управляющего и двух техников которые занимались мелким ремонтом и проводкой в отеле.
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