Одесса, Украина, , 12:02 — REGNUM

Опознаны тела шестерых погибших при пожаре в одесском отеле «Токио Стар», сообщил 19 августа местный ресурс «Думская».

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, среди погибших два жителя Одесской области, двое киевлян, житель Днепропетровска и гражданка Австралии.

Напомним, пожар в отеле произошёл в ночь с 16 на 17 августа. В огне погибли девять человек, включая одного ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правоохранители задержали владельца отеля, управляющего и двух техников которые занимались мелким ремонтом и проводкой в отеле.

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