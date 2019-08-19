Тюмень, , 11:47 — REGNUM

В Тюмени уволен директор пансионата для пожилых людей, где 91-летнюю труженицу тыла похоронили в мусорном мешке. Об этом сообщает Накануне.RU.

Напомним, обитатели тюменского пансионата на Минской, 86, где жила умершая, сообщили в социальных сетях, что тело ветерана Анны Бусыгиной запечатали в чёрный мусорный мешок, положили в гроб и закопали. Даже похороны не организовали. СУ СКР по Тюменской области инициировал проверку вопиющего факта.

Руководитель департамента соцразвития Тюменской области Ольга Кузнечевских заявила тогда, что «люди, которые допустили подобное, не должны оставаться в отрасли».

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