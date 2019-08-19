Северодвинск, Архангельская область, , 11:45 — REGNUM

Российские станции мониторинга радиации в подмосковной Дубне и Кирове прекратили передачу данных после взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.

Зербо указал, что две станции, входящие в международную сеть мониторинга, перестали выходить на связь через два дня после инцидента. На соответствующий запрос российские чиновники ответили, что сбой вызван проблемами со связью, отмечает издание.

Зербо не стал предполагать, с чем связано отключение станций, отметив, что в организации ждут данных после полного восстановления связи.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, унесший жизни пяти специалистов. В Росатоме заявили, что взрыв случился во время испытаний реактивного двигателя с изотопным источником питания. В день происшествия в Северодвинске было зафиксировано кратковременное превышение уровня радиации от 4 до 16 раз.

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