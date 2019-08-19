Баку, , 11:43 — REGNUM

В Азербайджане поисковики обнаружили «черный ящик» потерпевшего крушение над Каспийским морем истребителя МиГ-29 Военно-воздушных сил страны, сообщает 19 августа пресс-служба Министерства обороны Республики.

По данным ведомства, «черный ящик» был найден и поднят со дна Каспийского моря. В ближайшее время начнется расшифровка бортового самописца.

Как сообщало ИА REGNUM, МиГ-29 ВВС Азербайджана, выполняя плановый учебно-тренировочный полет, потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана вечером 24 июля. Судьба летчика не известна.

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