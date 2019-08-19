Донецк, 19 августа 2019, 11:43 — REGNUM
Украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы сорвать работу беспилотных летательных аппаратом (БПЛА) специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили 19 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.
В качестве примера перемещения украинской техники, в пресс-службе Народной милиции ДНР сослались на данные разведки, которая обнаружила технику ВСУ у линии соприкосновения, в районе населённых пунктов Курдюмовка, Дзержинск и Калиново.
Напомнм, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 131 единицу боеприпасов, повредив три строения в двух населённых пунктах республики.
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