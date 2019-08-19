Донецк, , 11:43 — REGNUM

Украинские силовики используют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы сорвать работу беспилотных летательных аппаратом (БПЛА) специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщили 19 августа в пресс-службе Народной милиции ДНР.

«С целью сокрытия перемещения техники и улучшения фортификационных сооружений продолжается противодействие БПЛА СММ ОБСЕ с использованием средств 20-го и 305-го батальонов РЭБ ВСУ в районе населённых пунктов Курахово и Красноармейск», — сказано в сообщении.

В качестве примера перемещения украинской техники, в пресс-службе Народной милиции ДНР сослались на данные разведки, которая обнаружила технику ВСУ у линии соприкосновения, в районе населённых пунктов Курдюмовка, Дзержинск и Калиново.

Напомнм, за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ДНР 131 единицу боеприпасов, повредив три строения в двух населённых пунктах республики.

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